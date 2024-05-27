Джокович — Эрбер: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Пьер-Юг Эрбер.

Ставка: тотал меньше 27.5 гейма за 2.04.

Сезон складывается для Новака Джоковича не лучшим образом. Он не выиграл ещё ни одного трофея. На «Мастерсах» в Риме и Индиан-Уэллсе знаменитый серб не сумел пробраться даже дальше третьего раунда. Возраст начинает брать своё. Благо для Ноле, бо́льшая часть фаворитов подходит к турниру даже в худшем тонусе, чем он.

В минувшем розыгрыше Открытого чемпионата Франции Новак доминировал. Он выиграл пять из шести матчей турнира в трёх сетах, а два других — в четырёх. В финале Джокович разгромил Каспера Рууда. Его главный козырь — это беспрецедентный опыт выступлений на мэйджорах.

Сравниться с Новаком в данном аспекте из действующих теннисистов может разве что Рафаэль Надаль. Однако Король грунта сейчас далёк от лучшего состояния и плавно завершает карьеру. Поэтому Джокович видится главным претендентом на победу в Открытом чемпионате Франции.

В одиночном разряде за последние два года Пьер-Юг только один раз сумел пробраться в полуфинал турниров категории АТР. Чаще всего он выбывал на начальных стадиях. В минувшем сезоне Эрбер не сумел пробраться даже дальше первого круга квалификации домашнего мэйджора. В двух сетах он уступил Аслану Карацеву.

Поставить на то, что сыграет ТМ 27.5 гейма, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. У опытного Новака Джоковича, обладающего невероятным мастерством, не должно возникнуть проблем с соперником такого уровня.