«Эдмонтон» — «Даллас»: во сколько начало матча плей-офф НХЛ, на кого ставить

28 мая состоится третий матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Даллас». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Успех «Старз» оценён экспертами в 2.75.

Букмекеры считают, что третий матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Даллас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что обе команды забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Если первый матч серии проходил на равных и значительного преимущества ни у одной из команд не было, то во второй встрече «Даллас» одержал весьма уверенную победу. Питер Дебур перекрыл звёздам «Эдмонтона» доступ к кислороду. Его подопечные бесподобно выполнили все установки.