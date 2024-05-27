«Фортуна» — «Бохум»: когда стыковой матч Бундеслиги, результат первой игры, прогноз

27 мая состоится второй переходный матч за право выступать в Бундеслиге «Фортуна» — «Бохум». Начало — в 21:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу дюссельдорфцев можно с коэффициентом 2.19. Шансы «несгибаемых» оцениваются в 3.20. На ничью дают коэффициент 3.65.

Аналитики считают, что игра «Фортуна» — «Бохум» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Первый переходной матч «несгибаемые» дома провалили. Тренерский штаб «Бохума» принял ошибочное решение сыграть с «Фортуной» в атакующем стиле и на встречных курсах. Для соперника подобный сценарий оказался очень удобным.

«Фортуна» открыла счёт после розыгрыша углового и, получив преимущество, перешла на контратакующую схему. Затем на первый план вышли проблемы в обороне «Бохума», которые привели ещё к двум пропущенным мячам и итоговому разгрому «несгибаемых» (0:3). Этот результат практически не оставил им реальных шансов остаться в Бундеслиге на следующий сезон.