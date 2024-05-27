Доминик Кёпфер — Даниил Медведев: когда матч «Ролан Гаррос», кто фаворит, прогноз

27 мая Доминик Кёпфер и Даниил Медведев сыграют в матче первого круга «Ролан Гаррос» в Париже. Начало — не ранее 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.21. Успех немецкого теннисиста оценивается в 4.45.

Букмекеры предполагают, что матч Доминик Кёпфер — Даниил Медведев получится упорным. Тотал больше 34.5 гейма идёт за 1.78, а тотал меньше 34.5 гейма — за 1.95. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 2.34.

Победитель US Open 2021 года, первая ракетка России Даниил Медведев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, получил пятый номер посева на турнире. Соперником россиянина в первом круге турнира стал Доминик Кёпфер.

Стоит отметить, что «Ролан Гаррос» — самый неудобный ТБШ для россиянина, поскольку на медленных грунтовых кортах он не может показать свои лучшие качества. Медведев ни разу не дошёл до полуфинала, а лучшим его результатом в Париже является четвертьфинал в 2021-м. А год назад он провалил турнир, сенсационно проиграв в первом же круге.

Да и начало сезона на грунте Медведев провёл неудачно. Лучшее, что ему удалось в этом году, это дойти до 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде. Даниил вполне резонно рассчитывал на полуфинал, но из-за травмы был вынужден отказаться от продолжения борьбы. На последнем «Мастерсе» в Риме Медведев не защитил прошлогодний титул и зачехлил ракетку в четвёртом круге.

30-летний Доминик Кёпфер является практически идеальным соперником для Медведева, чтобы вкатиться в турнир и адаптироваться к корту «Ролан Гаррос». Немецкий теннисист называет грунт своим любимым покрытием, но в этом сезоне ничем не удивил на нём. Только на турнирах в Риме и Лионе ему удалось пройти дальше первого круга.