Букмекеры оценили шансы УНИКСа сравнять счёт в финале с ЦСКА

28 мая в Казани состоится второй матч финала Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Счёт в серии до четырёх побед 1-0 в пользу ЦСКА. В первой встрече красно-синие оказались сильнее со счётом 96:95.

На этот раз букмекеры отдают предпочтение УНИКСу: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.72. Это примерно 53% вероятности. Успех москвичей по итогам 40 минут оценён экспертами в 2.34 (41%). Ставки на ничью после четырёх четвертей принимаются за 14.0 (6%).

Аналитики ждут от команд результативной игры: тотал больше 164.5 очка идёт за 1.56, а тотал меньше 164.5 очка — за 2.35. Победа УНИКСа с форой (-2.5 очка) идёт за 1.87, победа ЦСКА с форой (+2.5) — за 1.97.