Мирра Андреева — Эмина Бектас: прогноз «Чемпионата» на матч «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Ролан Гаррос» Мирра Андреева – Эмина Бектас.

Ставка: победа Мирры Андреевой с форой (-7.5) за 1.77.

17-летняя россиянка радует болельщиков своей великолепной игрой. Несмотря на юный возраст, она сделала большой скачок в профессионалах. Постепенно она набирается опыта и с каждым новым сезоном выглядит всё серьёзнее. В 2023 году девушка-вундеркинд уверенно квалифицировалась на «Ролан Гаррос» и добралась до третьего круга.

В целом неплохо прошла подготовка к «Ролан Гаррос» на грунте. В Руане Мирра проиграла в 1/4 финала Ангелине Калининой (4:6, 5:7), а в Мадриде в четвертьфинале уступила Арине Соболенко (1:6, 4:6). Но важнее то, что Андреева выиграла у таких теннисисток, как Линда Носкова, Маркета Вондроушова и Ясмине Паолини.

Эмина Бектас никогда не выигрывала турниры категории WTA, но имеет 25 побед на уровне ITF. Уровень её тенниса неконкурентен, поэтому она очень редко выходит проверить свои силы на ТБШ. Все попытки были неудачными, и нет поводов поверить, что в 31-летнем возрасте что-то изменится. Перед «Ролан Гаррос» американка выиграла турнир категории ITF в Японии. В финале она обыграла Арину Родионову (7:6, 3:6, 6:3). Хотя было непросто. Потребовались все три сета. Интересно, что на грунте она не получила в этом году никакой практики.

Проверяла свои силы Бектас в этом сезоне и на Открытом чемпионате Австралии. Матч первого круга она проиграла россиянке Камилле Рахимовой — 4:6, 4:6. Мирра должна спокойно выигрывать у американки с более весомым перевесом, чем соотечественница. Мы рекомендуем поставить на победу Андреевой с форой (-7.5) за 1.77.