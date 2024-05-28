Мирра Андреева — Эмина Бектас: во сколько начало матча «Ролан Гаррос», какие прогнозы

28 мая в матче первого круга «Ролан Гаррос» сыграют Мирра Андреева и Эмина Бектас. Начало — не ранее 15:30 мск. Эксперты отдают предпочтение россиянке: коэффициент на её победу составляет 1.06. Шансы американки оценили коэффициентом 9.15.

Аналитики считают, что матч Мирра Андреева – Эмина Бектас не получится упорным: ставки на тотал больше 18.5 гейма принимаются за 2.13, а тотал меньше 18.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.63. Поставить на победу россиянки со счётом 2:0 по сетам можно за 1.27.

17-летняя россиянка радует болельщиков своей великолепной игрой. Несмотря на юный возраст, она сделала большой скачок в профессионалах. Постепенно она набирается опыта и с каждым новым сезоном выглядит всё серьёзнее. В целом неплохо прошла подготовка к «Ролан Гаррос» на грунте. В Руане Мирра проиграла в 1/4 финала Ангелине Калининой (4:6, 5:7), а в Мадриде в четвертьфинале уступила Арине Соболенко (1:6, 4:6). Но важнее то, что Андреева выиграла у таких теннисисток, как Линда Носкова, Маркета Вондроушова и Ясмине Паолини.

Эмина Бектас никогда не выигрывала турниры категории WTA, но имеет 25 побед на уровне ITF. Уровень её тенниса неконкурентен, поэтому она очень редко выходит проверить свои силы на ТБШ. Все попытки были неудачными, и нет поводов поверить, что в 31-летнем возрасте что-то изменится.