«Флорида» — «Рейнджерс»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Кубка Стэнли «Флорида» — «Рейнджерс».

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.02.

Перед третьим матчем в серии был равный счёт 1-1. В Нью-Йорке команды играли от обороны. Поэтому неудивительно, что всего шесть шайб было заброшено за две встречи. В полном порядке были голкиперы Игорь Шестёркин и Сергей Бобровский, которые подтвердили свой высокий класс надёжной игрой.

Результат третьей встречи серии вызвал, мягко говоря, удивление, поскольку на выезде «Рейнджерс» победили «Флориду» (5:4 ОТ). «Пантерз» решили дома сыграть агрессивно и по атакующей схеме, а соперник получил гораздо больше свободы в нападении, чем сполна воспользовался.

«Флорида» активно давила на защиту «Рейнджерс», совершив 37 бросков по воротам Шестёркина. Неплохо команда сыграла в большинстве, реализовав две из шести попыток, но много ошибок в защите нивелировал возросший атакующий потенциал «Пантерз». «Синерубашечники» атаковали меньше. Они нанесли 23 броска, но гораздо эффективнее использовали свои опасные моменты.

Свободно вздохнули от плотной опеки лидеры команд. Дубли оформили Сэм Райнхарт из «Флориды», а Алекси Лафреньер и Баркли Гудроу — за «Рейнджерс». Вот только настораживает пауза, которую взял Артемий Панарин. Нападающий «синерубашечников» в шести последних матчах не может забросить шайбу.

Отметим, что, несмотря на оборонительную схему, которую часто применяет «Флорида», в этом плей-офф дома «Пантерз» играют результативно. Они больше уделяют внимания нападению, активно прессингуют, но оставляют сопернику свободное пространство для контратак.

Таким образом, в четырёх из пяти последних домашних матчей «пантер» забивалось минимум шесть голов. Поэтому предлагаем сделать ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.02.