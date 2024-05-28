«Флорида» — «Рейнджерс»: прогноз Дарьи Мироновой на игру Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Флориды» в матче за 1.64.

«Нью Йорк» отскочил в третьем матче, выиграв в овертайме 5:4. Как я и предупреждала, во Флориде игра будет жарче во всех смыслах. На улице духота и солнцепёк, лёд специфический, матч начался в 15:00, публика, как в театре, молчаливая. Эти факторы явно отразились на игре Трубы, который в субботу удалился трижды, помогал хозяевам, как мог, но успел и подключиться к двум голевым атакам.

Судейство со своим решением оставить «Рейнджерс» на четыре минуты в меньшинстве вызвало вопросы, хотя гости, как и в серии с «Каролиной», перевернули и это в свою пользу. Откровенно говоря, крайне слабо этот раунд проводят Панарин, Крайдер, Зибанеджад. Дело не в очках, их вообще не видно на льду. После 4:2 во втором периоде «Рейнджерс» встали, начали отбрасываться, потеряли преимущество. Лавиолетт вовремя взял тайм-аут и дал своим подопечным шанс переключиться и прийти в себя. В итоге домучились, дотерпели до овертайма.

Морис также отправил на семейку Тарасенко, который затерялся, как и в прошлом году в «Рейнджерс». Играть в стиле Мориса нелегко, нужны постоянная агрессивная борьба и жёсткость. «Флорида», несмотря на два поражения кряду в овертайме, не выглядит растерявшейся или уставшей, а «Рейнджерс» пока что не убедили в том, что способны удерживать контроль. Поэтому я не удивлюсь, если хозяева сравняют счёт. Успех «Пантерс» при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».