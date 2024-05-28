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«Флорида» — «Рейнджерс»: когда матч плей-офф НХЛ, какой счёт в серии, прогнозы

«Флорида» — «Рейнджерс»: когда матч плей-офф НХЛ, какой счёт в серии, прогнозы
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29 мая состоится матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они признают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Пантерз» можно с коэффициентом 1.98, а шансы «синерубашечников» оценили в 3.20. Ничья в основное время доступна за 4.20.

Аналитики считают, что встреча «Флорида» — «Рейнджерс» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ставки на победу «синерубашечников» с учётом ОТ принимают за 2.41. Шансы «Пантерз» выиграть матч оценили в 1.59.

Перед третьим матчем в серии был равный счёт 1-1. В Нью-Йорке команды играли от обороны. Поэтому не удивительно, что всего шесть шайб было заброшено за две встречи. В полном порядке были голкиперы Игорь Шестёркин и Сергей Бобровский, которые подтвердили свой высокий класс надёжной игрой. Результат третьей встречи серии вызвал, мягко говоря, удивление, поскольку на выезде «Рейнджерс» победили «Флориду» (5:4 ОТ). «Пантерз» решили дома сыграть агрессивно и по атакующей схеме, а соперник получил гораздо больше свободы в нападении, чем сполна воспользовался.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Флорида» активно давила на защиту «Рейнджерс», совершив 37 бросков по воротам Шестёркина. Неплохо команда сыграла в большинстве, реализовав две из шести попыток, но много ошибок в защите нивелировал возросший атакующий потенциал «Пантерз». «Синерубашечники» атаковали меньше. Они нанесли 23 броска, но гораздо эффективней использовали свои опасные моменты.

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