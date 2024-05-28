УНИКС — ЦСКА: какой счёт в финальной серии Единой лиги ВТБ, прогнозы и ставки

28 мая состоится второй матч финала Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.72. Успех москвичей по итогам 40 минут оценён экспертами в 2.30.

Букмекеры считают, что второй матч финала Единой лиги ВТБ будет результативным: тотал больше 164.5 очка идёт за 1.56, а тотал меньше 164.5 очка — за 2.35. Заключить пари на то, что москвичи наберут очки первыми, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 28 мая 2024, вторник. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Бóльшая часть первого матча прошла согласно плану ЦСКА. Команда почти всё время вела в счёте и вынуждала соперника выходить за рамки правил. Фолил УНИКС очень много. Несколько казанских баскетболистов закончили встречу с тремя фолами и более.

С нарушением напрямую связан и конечный счёт на табло — 95:96. Концовка стала сначала звёздным часом, а затем — полным фиаско лидера УНИКСА Ненада Димитриевича. Македонец схлопотал пятый фол (да ещё и неспортивный), покинул площадку, и ЦСКА вырвал победу в концовке. Всего за матч армейцы реализовали 18 штрафных бросков (из 18!). В целом оборонялись казанцы неплохо, но фолы стали их ахиллесовой пятой. По-другому сдерживать нападение красно-синих у них не получалось.