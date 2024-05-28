«Даллас» — «Миннесота»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф НБА

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч плей-офф НБА «Даллас» — «Миннесота».

Ставка: победа «Далласа» и тотал больше 208.5 очка за 2.93.

«Даллас» великолепно подготовился к серии с «Миннесотой» и заслуженно ведёт в счёте — 3-0. «Маверикс» победили в минувшей встрече «лесных волков» (116:107) и находятся в одном шаге от выхода в финал плей-офф.

Великолепно провели матч лидеры «Далласа» Лука Дончич и Кайри Ирвинг. Каждый набрал по 33 очка. При этом словенец был полезен в борьбе под кольцом, собрав семь подборов. «Маверикс» контролировали ход матча и только в заключительной четверти прозевали рывок «Тимбервулвз», но в итоге сумели, хотя и не без проблем, удержать победу.

Единственным тёмным пятном, которое омрачило победу «Маверикс», стало повреждение Дерека Лайвли. Он провёл на площадке всего девять минут, но сумел набрать шесть очков. Пока нет точной информации от тренерского штаба «Далласа», сумеет ли центровой сыграть в четвёртом матче серии. Отсутствие Лайвли может создать некоторые трудности.

Но вряд ли «Тимбервулвз» помогут проблемы в составе у соперника. Дело в том, что, кроме Энтони Эдвардса, у остальных «лесных волков» не клеится игра. Атакующий защитник старался завести команду, реализовал крайне сложные в исполнении броски и набрал 26 очков, но его порыв никто не поддержал.

Особенно разочаровал второй по звёздному статусу игрок «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс. Форвард набрал 14 очков, но при этом промазал все восемь бросков из-за трёхочковой линии. В этой серии нападающий неплохо отыграл только в первой встрече, а потом надолго ушёл в тень.

«Лесные волки» в сложнейшей ситуации, поскольку их план на серию не работает. Плох Таунс, проваливается в защите Руди Гобер, и лишь Эдвардс держит уровень. А в составе «Маверикс» все готовы брать на себя ответственность. Поэтому команда уверена в своих силах. Мы предполагаем, что «Даллас» победит, а тотал будет больше 208.5 очка за 2.93.