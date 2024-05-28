«Даллас» — «Миннесота»: когда матч плей-офф НБА, счёт в серии, какие прогнозы

29 мая состоится четвёртый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Даллас» — «Миннесота». Начало – в 3:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Маверикс» можно за 1.65, а шансы «Тимбервулвз» оценили коэффициентом 2.30.

Аналитики считают, что встреча «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» получится результативной: тотал больше 206.5 очка идёт за 1.61, а тотал меньше 206.5 очка — за 2.12. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 15.5.

«Даллас» великолепно подготовился к серии с «Миннесотой» и заслуженно ведёт в счёте — 3-0. «Маверикс» победили в минувшей встрече «лесных волков» (116:107) и находятся в одном шаге от выхода в финал плей-офф.

Единственным тёмным пятном, которое омрачило победу «Маверикс», стало повреждение Дерека Лайвли. Он провёл на площадке всего девять минут, но сумел набрать шесть очков. Пока нет точной информации от тренерского штаба «Далласа», сумеет ли центровой сыграть в четвёртом матче серии. Отсутствие Лайвли может создать некоторые трудности.

Но вряд ли «Тимбервулвз» помогут проблемы в составе у соперника. Дело в том, что, кроме Энтони Эдвардса, у остальных «лесных волков» не клеится игра. Атакующий защитник старался завести команду, реализовал крайне сложные в исполнении броски и набрал 26 очков, но его порыв никто не поддержал.