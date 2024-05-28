Эксперты назвали шансы Эрики Андреевой победить Арину Соболенко на «Ролан Гаррос»

28 мая в матче первого круга «Ролан Гаррос» в Париже встретятся Эрика Андреева и Арина Соболенко. Теннисистки выйдут на корт не ранее 16:30 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение теннисистке из Беларуси: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.02. Это примерно 94% вероятности. Успех Андреевой оценивается в 13.50 (6%).

Букмекеры предполагают, что матч Эрика Андреева — Арина Соколенко вряд ли получится упорным. Тотал больше 17.5 гейма идёт за 2.00, а тотал меньше 17.5 гейма — за 1.88. Заключить пари на то, что россиянка выиграет хотя бы один сет, можно с коэффициентом 4.00.

Ранее теннисистки не играли между собой. Соколенко занимает второе место в рейтинге WTA, Андреева замыкает первую сотню рейтинга.