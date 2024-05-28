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Эксперты назвали шансы Эрики Андреевой победить Арину Соболенко на «Ролан Гаррос»

Эксперты назвали шансы Эрики Андреевой победить Арину Соболенко на «Ролан Гаррос»
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28 мая в матче первого круга «Ролан Гаррос» в Париже встретятся Эрика Андреева и Арина Соболенко. Теннисистки выйдут на корт не ранее 16:30 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение теннисистке из Беларуси: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.02. Это примерно 94% вероятности. Успех Андреевой оценивается в 13.50 (6%).

Букмекеры предполагают, что матч Эрика Андреева — Арина Соколенко вряд ли получится упорным. Тотал больше 17.5 гейма идёт за 2.00, а тотал меньше 17.5 гейма — за 1.88. Заключить пари на то, что россиянка выиграет хотя бы один сет, можно с коэффициентом 4.00.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 16:30 МСК
Эрика Андреева
100
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Ранее теннисистки не играли между собой. Соколенко занимает второе место в рейтинге WTA, Андреева замыкает первую сотню рейтинга.

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