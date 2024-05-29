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Букмекеры оценили шансы «Урала» победить «Акрон» в стыковом матче РПЛ

Букмекеры оценили шансы «Урала» победить «Акрон» в стыковом матче РПЛ
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29 мая состоится первый переходный матч «Урал» — «Акрон». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 1.73. Это примерно 58% вероятности. Успех футболистов «Акрона» оценён экспертами в 5.20 (18%). Ставки на ничью принимаются за 4.12 (24%).

Аналитики не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Гол «Урала» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.65. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.05.

Ставки на итоговый успех «Урала» принимаются с коэффициентом 1.60. Если путёвку в РПЛ получит «Акрон», сыграет коэффициент 2.50.

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