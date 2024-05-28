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Букмекеры оценили шансы «Акрона» занять место «Урала» в РПЛ

Букмекеры оценили шансы «Акрона» занять место «Урала» в РПЛ
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29 мая в Екатеринбурге пройдёт первый переходный матч «Урал» — «Акрон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Акрон» закончил сезон Первой лиги на третьем месте, на два очка отстав от махачкалинского «Динамо». «Урал» финишировал на 14-й строчке РПЛ, оторвавшись от зоны вылета на четыре балла.

Фаворитом пары считаются подопечные Виктора Гончаренко. Заключить пари на сохранение «Уралом» прописки в элитном дивизионе предлагается с коэффициентом 1.60. Это около 60% вероятности.

Если путёвку в РПЛ получит «Акрон», сыграет коэффициент 2.50. Это примерно 40% вероятности.

Явным фаворитом первой игры тоже считается «Урал»: ставки на хозяев поля принимаются с коэффициентом 1.73. Победа «Акрона» идёт за 5.20, ничья — за 4.12.

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