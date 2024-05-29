«Пари НН» — «Арсенал» Тула: коэффициенты букмекеров на стыковой матч РПЛ

29 мая в Нижнем Новгороде состоится первый переходный матч «Пари НН» — «Арсенал» Тула. Начало игры — в 19:15 мск.

Букмекеры отдают предпочтение «Пари НН»: поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 2.48. Это примерно 40% вероятности. Успех туляков оценён экспертами в 3.30 (30%). Ставки на ничью также принимаются за 3.30.

Эксперты не ждут от встречи большого количества забитых голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Гол «Пари НН» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Если забьют футболисты тульского «Арсенала», сыграет коэффициент 1.55. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.03.

Итоговый успех «Пари НН» оценён в 2.00. Если путёвка в РПЛ достанется тульскому «Арсеналу», сыграет коэффициент 1.90.