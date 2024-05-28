Эксперты назвали шансы тульского «Арсенала» лишить «Пари НН» прописки в РПЛ

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29 мая в Нижнем Новгороде состоится первый переходный матч «Пари НН» — «Арсенал» Тула. Команды выйдут на поле в 19:15 мск.

Букмекеры не видят явного фаворита в противостоянии, но отдают минимальное преимущество тульскому «Арсеналу». Заключить пари на итоговый успех «канониров» предлагается с коэффициентом 1.90, это примерно 53% вероятности.

Если «Пари НН» сохранит прописку в элитном дивизионе, сыграет коэффициент 2.00. Это около 47% вероятности.

«Пари НН» завершил сезон РПЛ на 13-м месте в турнирной таблице, опередив зону вылета на четыре очка. Тульский «Арсенал» — четвёртым в Первой лиге, до зоны выхода в РПЛ команде не хватило шести очков.

При этом фаворитом первой игры считаются нижегородцы: ставки на их победу принимаются за 2.50. Ничья идёт за 3.30, победа тульского «Арсенала» — тоже за 3.30.