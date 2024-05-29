Букмекеры назвали фаворита финала Лиги конференций

29 мая в Афинах (Греция) состоится матч финала Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение итальянскому клубу: поставить на победу «Фиорентины» по итогам основного времени можно с коэффициентом 2.48. Это примерно 40% вероятности. Успех «Олимпиакоса» оценён в 3.27 (31%). Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.44 (29%).

Эксперты склоняются к низкой результативности встречи: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют красно-белые, сыграет коэффициент 1.43. Гол «фиолетовых» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.90.

Итоговый успех «Олимпиакоса» оценён в 2.30. Если обладателем трофея станет «Фиорентина», сыграет коэффициент 1.70.