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«Урал» — «Акрон»: прогноз Егора Титова на стыковой матч РПЛ

«Урал» — «Акрон»: прогноз Егора Титова на стыковой матч РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Урал» – «Акрон».

Ставка: победа «Урала» с форой (-1) за 2.70.

«Я думаю, что в этой паре есть явный фаворит, и это «Урал». Не самый удачный сезон получился у Гончаренко и его команды, но начинали здорово, лидировали после нескольких туров. И мне кажется, что «Урал» стал заложником успешного старта. Дальше что-то не пошло, начались проблемы внутри, в том числе из-за завышенных ожиданий. Но по составу «Урал» на голову сильнее «Акрона».

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для тольяттинцев уже большая удача, что удалось пробиться в стыки. Это достижение. Никогда ещё команда не была так близка к РПЛ. Но на выезде команда неудачно играет в последнее время. В шести матчах только одна победа, лишь три забитых мяча. В четырёх встречах даже отличиться не сумели. А здесь «Урал» покажет фирменное давление, которое и команды Премьер-Лиги не всегда выдерживали.

«Урал» всё прекрасно понимает, Гончаренко очень опытный специалист и донесёт до футболистов важность именно первой встречи. Я ставлю здесь на «Урал» с форой (-1)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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