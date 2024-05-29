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«Урал» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на стыковой матч РПЛ в Екатеринбурге

«Урал» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на стыковой матч РПЛ в Екатеринбурге
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч «Урал» – «Акрон».

Ставка: победа «Урала» за 1.94.

«Время стыковых матчей за право остаться в Российской Премьер-Лиге или для кого-то подняться дивизионом выше. «Урал» в Екатеринбурге будет принимать тольяттинский «Акрон». Пара, в которой, мне кажется, очевидно, есть фаворит. Это екатеринбургский «Урал». У него и состав помощнее, и опыта побольше. Да, «Акрон» с Тедеевым хороший футбол показывает и поддерживает ту концепцию, что была ещё при Калешине. И «Акрон» по праву оказался в стыковых матчах, но мне кажется, что «Урал» всё-таки должен брать своё, особенно играя дома. Здесь и опыт игроков должен сказаться, и опыт Гончаренко, и своё поле.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уралу» необходимо в первом матче постараться оформить себе комфортное преимущество, чтобы ехать уже на ответную встречу в более спокойном и комфортном состоянии. «Урал», играющий дома, идёт с неплохим коэффициентом 1.94. Думаю, что здесь екатеринбуржцы должны взять своё. Поэтому мой прогноз — победа «Урала» за 1.94», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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