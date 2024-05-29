«Урал» — «Акрон»: прогноз Виктора Гусева на стыковой матч РПЛ 29 мая

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Урал» — «Акрон».

Ставка: победа «Урала» за 1.95.

«В первом стыковом матче клуб из РПЛ играет с клубом из Первой лиги на своём поле. В данном случае по итогам двух турниров это 14-я команда против третьей в своих лигах.

«Урал» имел шанс в последнем туре избежать стыков, но по всем статьям проиграл 0:2 в гостях ЦСКА, уже не имевшему турнирных амбиций. Конечно, был незабитый Акинфееву пенальти, но это не стало решающим фактором. Вообще же столь низкое итоговое место уральцев не может не удивлять, ведь команда в начале сезона шла в лидерах.

Тольяттинцы, в свою очередь, могли занять и второе место в Первой лиге, но во второй половине мая с минимальным счётом дважды проиграли на выезде и, выиграв уже дома последний матч у Хабаровска 2:1, отстали от махачкалинского «Динамо» на два очка. А ведь в их личной встрече за четыре тура до финиша была весьма неожиданная победа «Акрона» на своём поле — 3:1. Хотя и третье место — прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Тогда было девятое, и тоже вслед за махачкалинцами.

«Урал» более мастеровитая команда. Именно в этом противостоянии особенно заметно превосходство в общем уровне игры, глубине состава и опыте команды, располагающейся «этажом выше». Екатеринбург к тому же традиционно хорош дома. Так, в Екатеринбурге были обыграны «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. А вот Тольятти слабо играет как раз на выезде, хотя команда, конечно, будет биться за свой редкий шанс.

«Урал», который выступает в РПЛ с 2013 года, уже один раз играл в стыках, когда по сумме двух матчей в 2016-м победил «Томь». Победа екатеринбуржцев», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».