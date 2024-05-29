«Урал» — «Акрон»: ставка Александра Мостового на стыковую игру за место в РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на стыковой матч РПЛ «Урал» — «Акрон».

Ставка: победа «Урала» за 1.90.

«Урал» и «Акрон» встретятся в рамках первого стыкового матча за право участия в РПЛ. Не думаю, что у коллектива из Тольятти тут есть какие-то шансы. Екатеринбуржцы сильнее – они должны тут выигрывать.

«Урал» проиграл в тяжёлой конкуренции за право сохранения прописки в РПЛ. Сразу несколько команд претендовали на то, чтобы финишировать выше зоны вылета. И не повезло екатеринбуржцам с соперником в последнем туре – 0:2 с ЦСКА. С другой стороны, если бы подопечные Гончаренко ранее набирали очки в играх с более простыми противниками, то у них и не стоял бы вопрос сохранения прописки в лиге. А так «Урал» умудрился ещё потерять очки в матчах с «Оренбургом» (3:3), с «Факелом» (0:0) и с «Рубином» (1:1).

«Акрон» тоже не лучшим образом провёл финиш сезона в Первой лиге. У команды были все шансы на прямой выход в РПЛ. Однако дважды за три матча тольяттинцы уступили – 0:1 от «Шинника» и 0:1 от «Арсенала». По итогу – третье место. Всего на два очка подопечные Заура Тедеева отстали от второго «Динамо» Махачкала.

В целом всё равно довольно неплохой сезон провёл «Акрон». Боролся до последнего, часто выигрывал. Разница забитых и пропущенных мячей у него и вовсе одна из лучших в лиге. Но я не думаю, что этого всего хватит для борьбы с «Уралом». Команда Гончаренко, как я думаю, превосходит соперника в уровне. У коллектива из Тольятти тут мало шансов даже на ничью», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».