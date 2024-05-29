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«Олимпиакос» — «Фиорентина»: прогноз Константина Генича на финал Лиги конференций

«Олимпиакос» — «Фиорентина»: прогноз Константина Генича на финал Лиги конференций
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч «Олимпиакос» – «Фиорентина» в финале Лиги конференций сезона-2023/2024.

Ставка: ничья за 3.35.

«Второй финал из трёх еврокубковых на этой неделе — в Греции в Афинах на стадионе «ОПАП-Арена». Практически домашний финал для греческого «Олимпиакоса», который сыграет против «Фиорентины».

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Второй год подряд «Фиорентина» выходит в финал. В прошлом году, мы помним, «Фиорентина» в концовке пропустила от «Вест Хэма» и уступила 1:2. Какой-то опыт уже накоплен. «Фиорентина» знает, как играть такой матч, но у «Олимпиакоса» классный состав — и Фортунис, и Поденсе, и Эль-Кааби, и Иборра. Это всё опытные ребята, которых не смутить. Плюс тренер высококлассный – Хосе Луис Мендилибар. Поэтому здесь шансы абсолютно равны, даже несмотря на то, что матч практически домашний для «Олимпиакоса» и пройдёт в Греции. Будет сумасшедшая атмосфера на трибунах.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но мне всё-таки кажется, что фаворита в этой паре выделить очень сложно. И, на мой взгляд, это та самая игра, где, скорее всего, всё может перейти в дополнительное время и, соответственно, может решиться в серии пенальти. Поэтому мой прогноз на матч — ничья в основное время за 3.35. Здесь не то чтобы пальцем в небо, хотя, с другой стороны, любой прогноз — это история ткнуть пальцем в небо. Но «Фиорентина» — соперник, как я уже говорил, опытный, тоже с очень интересными исполнителями: есть и Бираги, есть и Нико Гонсалес, есть и хорошее нападение – те же Белотти или Куаме. Не уверен, что даже несмотря на то, что матч на территории Греции, «Олимпиакос» должен считаться фаворитом в этой паре», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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