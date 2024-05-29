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«Олимпиакос» — «Фиорентина»: прогноз Егора Титова на финальный матч Лиги конференций

«Олимпиакос» — «Фиорентина»: прогноз Егора Титова на финальный матч Лиги конференций
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Олимпиакос» – «Фиорентина» в финале Лиги конференций сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.88.

«Олимпиакос» в плей-офф показал, что это команда про игру в атаке, создание моментов. Лихо расправились с «Астон Виллой», ловя её на высокой обороне. И в домашней обстановке греческий клуб точно не сможет долго сдерживаться, играть строго по заданию. В какой-то момент игру раскроют, и там уже пойдёт взаимный обмен ударами. Даже не сомневаюсь в этом.

Лига конференций . Финал
29 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фиорентина» тоже достаточно много создаёт у чужих ворот, при этом пропуская контратаки соперника. И в гостях флорентийцы часто чувствуют себя не очень комфортно, особенно при обороне.

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Не жду здесь какого-то скучного, тактического футбола. Эмоции будут преобладать, поэтому не получится надёжно отыграть в обороне. Ставлю на «обе забьют», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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