«Олимпиакос» — «Фиорентина»: ставка Романа Павлюченко на финал Лиги конференций 29 мая

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Олимпиакоса» с форой (0) за 2.17.

«Олимпиакос» и «Фиорентина» сойдутся в финале Лиги конференций. Примерно равные у них шансы на успех, нельзя недооценивать греков. Учитывая путь команды в плей-офф, я тут не настолько уверен в успехе «Фиорентины».

«Олимпиакос» в полуфинале ЛК одолел очень сильного противника – «Астон Виллу». Клуб, на секундочку, финишировал в топ-4 АПЛ, что о многом говорит. Но справиться с греками «львам» не удалось. Более того, красно-белые смогли в обоих противостояниях переиграть соперника с британской земли – 4:2 и 2:0. Конечно, помогло команде то, что между этими встречами у неё не было матча в домашней лиге.

Как раз в чемпионате Греции в последних турах коллектив играл не столь успешно – потерял очки в матчах с ПАОКом (0:2) и с «Панатинаикосом» (2:2). В итоге в чемпионате «Олимпиакос» финишировал третьим, попав в Лигу конференций. Впрочем, этот вопрос ещё может измениться, если клуб сегодня победит в финале.

У «Фиорентины» тоже был довольно крепкий соперник в полуфинале ЛК – «Брюгге», имеющий большой опыт в еврокубках. В первом их матче «фиалки» сумели добиться успеха в тяжёлом противостоянии. Соперники с первых минут обменивались голами. Но на 61-й минуте бельгийцы остались играть вдесятером, что помогло представителю Италии – 3:2 в итоге. Во второй встрече ничья (1:1) не изменила расклад сил у них – «Фиорентина» прошла в финал.

Причём это был не единственный полуфинал турнира, в котором клуб недавно участвовал. Он также боролся за выход в финал Кубка Италии с «Аталантой», которой проиграл – 1:0 и 1:4. Причём бергамаски позже выиграли Лигу Европы, а сейчас шанс победить в другом еврокубке есть и у «фиалок».

В чемпионате Италии клуб из Флоренции уже точно финиширует на восьмой строчке. У него ещё остался один тур, но соседи выше и ниже имеют разрыв с ним более чем в четыре очка. Могла бы «Фиорентина» побороться и за топ-7, но недавно она потеряла очки в играх с «Вероной» (1:2) и с «Наполи» (2:2).

Всё-таки я не очень уверен тут в успехе представителя Италии. «Олимпиакос» показал свой высокий уровень в полуфинале, выбив «Астон Виллу». Греки справятся и с «Фиорентиной», но, возможно, им не хватит 90 минут», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».