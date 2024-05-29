«Олимпиакос» — «Фиорентина»: ставка Игоря Семшова на финальную игру Лиги конференций

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Олимпиакоса» за 3.15.

«Финал Лиги конференций собрал очень интересный состав участников — греческий «Олимпиакос» и итальянскую «Фиорентину».

Между прочим, в прошлом сезоне «фиалки» играли в финале этого же турнира, а ещё в решающем матче своей страны, но потерпели поражения. Самое интересное, что между собой эти команды ранее не встречались. Но в пирейском клубе играет легенда Флоренции черногорец Стеван Йоветич. В своё время он забил за итальянцев 40 мячей в 134 матчах.

В плей-офф Лиги конференций «Олимпиакос» убрал со своего пути «Ференцварош», «Маккаби», «Фенербахче» и «Астон Виллу». Вряд ли греки были фаворитами в двух последних противостояниях, но выбили их из турнира. А финал пройдёт не где-нибудь, а в Афинах!

«Фиалки» в полуфинале переиграли бельгийский «Брюгге». Из потерь стоит отметить у «Оли» Франа Наварро, а у «Фиорентины» Риккардо Соттиля. Но сам состав у итальянцев, конечно же, покрепче. И всё же греки при невероятной поддержке могут совершить ещё одну приятную для себя неожиданность.

«Олимпиакос» выиграет и завоюет третий по силе трофей европейского клубного футбола», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».