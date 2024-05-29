«Олимпиакос» — «Фиорентина»: ставка Александра Мостового на финал Лиги конференций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Фиорентины» за 2.42.

«В финале Лиги конференций сойдутся «Олимпиакос» и «Фиорентина». Второй год подряд «фиалки» попадают в финал этого турнира. В прошлый раз у них не получилось выиграть, но сейчас, я думаю, команда из Флоренции оставит все силы на поле и, скорее всего, победит.

Год назад «Фиорентина» в финале ЛК не смогла обыграть «Вест Хэм». В этом розыгрыше турнира коллектив выступал уверенно – в группе финишировал первым, опередив «Ференцварош» и «Генк». Далее в плей-офф он методично разобрался с «Маккаби» Хайфа (4:3 и 1:1), с «Викторией» Пльзень (0:0 и 2:0), а также с «Брюгге» (3:2 и 1:1). Нельзя сказать, что сплошных доминирующих побед над соперниками добивался клуб. Но свою задачу выполнил – вышел в финал.

В Серии А одну из своих задач коллектив тоже выполнил – уже попал в еврокубки. Правда, финишная позиция «Фиорентины» не такая высокая – восьмое место, которое снова гарантирует ей участие в Лиге конференций. Так что сейчас у подопечных Винченцо Итальяно есть возможность на большее в случае победы в финале ЛК.

У «Олимпиакоса» путь в финал этого еврокубка тоже простым не был. По пути клуб прошел «Ференцварош» (1:0 оба раза), «Маккаби» Тель-Авив (1:4 и 6:1), «Фенербахче» (3:2 и 1:1) и «Астон Виллу» (4:2 и 2:0). Победы над последним соперником особенно важны для греков – клуб стал одним из сильнейших по итогам нынешнего розыгрыша АПЛ. Но «Олимпиакос» смотрелся весьма уверенно в играх с «Виллой».

В чемпионате Греции команда тоже уже гарантировала себе попадание в еврокубки – с третьего места. Итоговое отставание подопечных Хосе Луиса Мендилибара от АЕКа со второй строчки составило четыре балла. И «Олимпиакос» мог бы располагаться выше, если бы не пара неудач в последних турах.

В целом тут шансы соперников примерно равны. «Олимпиакос» уже доказал, что способен бороться с сильными и крепкими европейскими командами. Но я всё же думаю, что у «Фиорентины» тут будет сверхмотивация. Год назад им уже не покорился этот трофей. Со второй попытки они его всё-таки завоюют, я считаю», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».