«Олимпиакос» — «Фиорентина»: ставка Эльвина Керимова на финальную игру Лиги конференций

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финал Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина».

Ставка: проход «Фиорентины» за 1.73.

«Олимпиакос» и «Фиорентина сойдутся в финале Лиги конференций. Для флорентийцев это вторая финальная игра в турнире подряд. В прошлом году команда Винченцо Итальяно проиграла «Вест Хэму» очень обидно, пропустив второй гол в концовке. Неудачным тогда вышел матч для капитана команды Бираги. Но вот теперь «Фиорентина» второй год подряд доходит до финала, и она является фаворитом. Но не только по этой причине, по нескольким.

Понятно, у неё есть опыт одного проигранного финала. Это важно на фоне полного отсутствия опыта у «Олимпиакоса», отсутствия опыта таких матчей у игроков. Плюс «фиалки» обладают более сильным составом. «Фиорентина», я думаю, в состоянии забрать мяч и контролировать игру через владение. «Олимпиакос» будет прессинговать агрессивно, скорее всего. Но «Фиорентина» обладает исполнителями, у которых налажена игра. В позиционных атаках может клуб из-под этого прессинга выходить. Прессинговать подопечных Итальяно очень опасно. Если они выйдут из-под прессинга, то могут создать большие проблемы любому сопернику.

Для «Олимпиакоса» это уже грандиозное событие — выход в финал. Клуб сотворил сенсацию, вылетев из Лиги Европы, заняв третье место в группе, пройдя непростую сетку плей-офф ЛК. Греки совершили главный камбэк этого еврокубкового сезона — в матчах с «Маккаби» отыгрались с 1:4, прошли дальше. В четвертьфинале у «Фенербахче» коллектив выиграл серию пенальти в гостях. Ну и главное, пожалуй, выиграли в полуфинале у «Астон Виллы», четвёртой команды АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов через самый сложный европейский чемпионат.

И всё это «Олимпиакос» сделал в своём стиле, который привил команде Мендилибар. Он пришёл в феврале и стал третьим тренером «Олимпиакоса» в этом сезоне. Но что-то похожее уже с тренером происходило год назад, когда он приходил в «Севилью». Мендилибар был четвёртым тренером на тот момент. Но с севильцами он выиграл Лигу Европы.

Сейчас ему нужно повторить то же самое и выиграть еврокубок с «Олимпиакосом». Но я думаю, что фаворит «Фиорентина». Повторюсь, и состав сильнее у неё, и игру она может контролировать. Плюс для «фиалок» это уже второй финал подряд. Дважды уступить в финалах сложнее, чем в одном. Возьму такую ставку — выиграет трофей «Фиорентина» с коэффициентом 1.73», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».