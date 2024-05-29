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«Пари НН» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на стыковую игру РПЛ 29 мая

«Пари НН» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на стыковую игру РПЛ 29 мая
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 2.25.

«Здесь что-то предсказывать очень сложно. «Пари НН» всю весну провалил. По игре эта команда сейчас с отрывом самая слабая в РПЛ. Я говорю не про состав, а про то, что «Нижний» показывает на футбольном поле. Это ужас какой-то. Напропускали немыслимое количество мячей. Но запас после осени был. Поэтому сейчас появился шанс спастись. Может быть, на морально-волевых что-то удастся показать. Потому что в плане футбола, взаимодействий всё очень плохо.

В Туле я работал, знаю, как там болельщики влюблены в футбол, мечтают о возвращении в РПЛ. Команда там сейчас очень упёртая, редко проигрывающая. Зато по ничьим чуть ли не рекордсменами стали. Состав не впечатляет, не очень много знакомых лиц. Но команда тренерская, чётко выполняющая установка. Биться ребята точно будут до последнего. И здесь всё решится в Туле.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Арсенал Т
Тула
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А в первой игре «Пари НН» просто обязан поддавить. Всё-таки есть исполнительский класс, есть очень хорошие стандарты. И в «Нижнем» должны понимать, что нельзя ехать без победы в гости к «Арсеналу». Нужен какой-то запас уверенности, прочности. Думаю, что своего «Пари» добьётся – не мытьём, так катаньем. Но и Тула, играющая строго по заданию, умеет выбегать в контратаки. А учитывая, что творится в обороне у нижегородцев, забить им не так уж сложно. Ставлю на «обе забьют». И коэффициент хороший дают», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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