«Пари НН» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на первый стыковой матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Арсенал» Тула в стыковых матчах РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Пари НН» не проиграет и ТМ 2.5 за коэффициент 1.83.

«В Нижнем Новгороде абсолютно бедовый «Пари НН» Саши Илича сыграет с тульским «Арсеналом». Концовку, конечно, «Пари НН» завалил, вообще весенний отрезок завалил, и необходимый результат к «Пари НН» пришёл в Самаре — ничья 1:1, где удалось благодаря голу Зе Турбо отыграться после дальнего удара. Сейчас «Пари НН» на пороге всё или ничего. И матч с «Арсеналом», где, мне кажется, соотношение 55 на 45, всё-таки в пользу «Пари НН» благодаря более такому интенсивному, что ли, графику и более серьёзным соперникам, которые были напротив, по сравнению с «Арсеналом». Это делает «Пари НН» небольшим всё-таки фаворитом в этом противостоянии. Всё, конечно, будет решаться в Туле.

Первый матч максимально сложный и максимально, как мне кажется, непредсказуемый. «Арсенал» недооценивать не надо. Там Сторожук главный тренер. У «Арсенала» очень много ничейных результатов в этом сезоне — 16 в 34 матчах. «Арсенал» очень мало пропускал. Меньше всех пропустило махачкалинское «Динамо» — 19, но у «Арсенала» 25 пропущенных мячей. И это второй показатель в «лучшей лиге мира».

Поэтому, конечно, «Арсенал» не будет раскрываться, не будет особо лететь вперёд в этой встрече, постарается сыграть максимально аккуратно и уже в Туле попробовать решить задачу по выходу в Премьер-Лигу. «Пари НН» должен лезть, искать, быть напористым, нахрапистым и искать варианты, как одержать победу в первом матче. Давненько «Нижний Новгород» не выигрывал, давненько себя не радовал, но что-то то мне подсказывает, что выиграть «Пари НН» будет максимально сложно. Не проиграть — это более реальный вариант в домашней встрече. И учитывая низкую результативность в матчах с участием «Арсенала» и не самую качественную атаку у «Пари НН» по весне, я думаю, что вариант 1X, то есть «Пари НН» не проиграет и тотал меньше 2.5 за коэффициент 1.83 — нормальное предложение на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».