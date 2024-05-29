«Пари НН» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на стыковой матч РПЛ в Нижнем Новгороде

Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на стыковой матч РПЛ «Пари НН» – «Арсенал».

Ставка: ТМ 2 за 1.82.

«Поговорим о стыковом матче, матче за право остаться в Премьер-Лиге. Для одних — остаться (для «Пари НН»), для тульского «Арсенала» – вернуться из Первого дивизиона в Премьер-Лигу. Безусловно, игра будет напряжённая, и много голов я не жду.

Для «Нижнего Новгорода» единственный шанс остаться в Премьер-Лиге и пройти тульский «Арсенал» — это надёжно сыграть в обороне. Понятно, что никто здесь первым номером играть не будет, я думаю, что обе команды будут играть максимально закрыто, особенно «Нижний Новгород». Я думаю, что сценарий игры будет примерно такой, как против «Спартака», матч завершился со счётом 0:0.

Тульский «Арсенал» – команда, которая играет очень много «низовых» матчей, играет довольно закрыто и по большому счёту впереди команда действует больше через быстрые атаки, через Окоронкво, который является лучшим бомбардиром команды, он забил почти половину всех мячей тульского «Арсенала». Команда почти половину своих матчей сыграла вничью, практически никогда не раскрывается, очень мало рискует или вообще не рискует.

Ничейный счёт мне видится в этом матче наиболее вероятным. Больше одного гола в этом матче я абсолютно точно не жду. Так что мой прогноз – тотал матча меньше 2», — приводит слова Мора «РБ Спорт».