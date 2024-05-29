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«Пари НН» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на стыковой матч за право играть в РПЛ

«Пари НН» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на стыковой матч за право играть в РПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на стыковой матч РПЛ «Пари НН» — «Арсенал».

Ставка: победа «Пари НН» за 2.14.

«Пари НН» и «Арсенал» поборются за участие в РПЛ. Нижегородцы откровенно провалили концовку сезона, по делу теперь претендуют на вылет в Первую лигу. Но всё равно победу туляков я тут не предвижу.

Совсем слабый промежуток «Пари НН» выдал на финише сезона. После зимней паузы он вернулся не так уж плохо, пару раз выиграл и сыграл вничью. Однако затем у подопечных Юрана началась длинная серия без викторий, которая, собственно, всё ещё не кончилась – 10 матчей кряду. Только две ничьих за этот период были у коллектива. Так что стыковые матчи – ещё не такой плохой результат для «Пари».

За несколько туров до конца розыгрыша российского чемпионата ещё и был уволен Сергей Юран. Собственно, это было не так удивительно. Ведь клуб начал не просто проигрывать, а ещё и делать это с разгромным счётом – 1:5 от «Ахмата», 1:6 от «Сочи» и 2:6 от ЦСКА. Как минимум дважды «Пари НН» мог бы и не пропускать столько – соперник не настолько превосходил его в уровне.

А вот у «Арсенала» до последнего тура Первой лиги была обратная статистика. Клуб шёл на серии без проигрышей, которая в итоге насчитывала восемь противостояний. Но вот под самый финиш туляки не смогли справиться с «Шинником» (0:1), идущим ниже в турнире.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
29 мая 2024, среда. 19:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Арсенал Т
Тула
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Причём был «Арсенал» близок к тому, чтобы и вовсе не попасть в стыки. «Родина» после последнего тура уступила ему только по дополнительным параметрам – у обеих команд в активе было по 55 очков.

Учитывая не самый яркий финиш сезона у представителя Тулы, а также уровень «Пари НН», который сейчас будет играть дома, всё же поверю в успех хозяев поля. Да, нижегородцы провалили концовку розыгрыша Премьер-Лиги. Но я верю, что на своём поле они соберутся и уверенно обыграют «Арсенал», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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