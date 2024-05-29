Беспроигрышная ставка до 3000 рублей к финалу ЛК «Олимпиакос» — «Фиорентина»!

29 мая состоится финал Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку от букмекера БЕТСИТИ до 3000 рублей. Нужно только выполнить простые условия:

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«Олимпиакос» подходит к матчу в качестве аутсайдера. Так может показаться, ведь команда не обладает большими возможностями из-за ограниченности в финансах и невысокого уровня развития футбола в стране. Казалось бы, чего она может достичь на международной арене при таких составляющих?

Вероятно, тем же вопросом задавался Унаи Эмери. Красно-белые доказали бывшему тренеру московского «Спартака», обладающему богатым опытом выступления в еврокубках, что их предел находится значительно выше ожиданий. В полуфинале Лиги конференций «Олимпиакос» уверенно победил «Астон Виллу» (4:2 и 2:0).

Винченцо Итальяно подобным даром не обладает. В том, что «Фиорентина» пробралась в финал Лиги конференций, есть львиная доля везения. На протяжении всего сезона «лилии» очень нестабильны и подвержены влиянию внешних обстоятельств.

Если бы в соперниках были более сильные и стабильные команды, флорентийцы вряд ли добрались бы до финала Лиги конференций. В квалификации, на групповом этапе и в плей-офф — у них возникли проблемы везде. «Лилии» выиграли только 7 из 14 матчей турнира. Четыре из побед были одержаны с минимальным перевесом и ещё одна — в дополнительное время.

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