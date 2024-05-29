«Пари НН» — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на матч за право играть в РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на стыковой матч РПЛ «Пари НН» — «Арсенал».

Ставка: победа «Пари НН» за 2.14.

«В первом стыковом матче за право участия в РПЛ сойдутся «Пари НН» и «Арсенал». Как по мне, тут никакой интриги нет. Нижегородцы вряд ли понизятся в классе по итогам этого противостояния.

Да, «Пари НН» достаточно неудачно провёл концовку сезона – у него не было побед с конца марта. За этот период нижегородцы почти только проигрывали, всего пару очков набрав – 0:0 со «Спартаком» и 1:1 с «Крыльями Советов». Но некоторые поражения коллектива были более болезненными – 1:6 от «Сочи», 1:5 от «Ахмата». Так что увольнение Юрана никого уже не удивило. Клуб в итоге финишировал в зоне стыковых матчей.

«Арсенал» же неплохо провёл сезон в Первой лиге, смог побороться за высокие позиции. На финише туляки немного зачастили с потерями очков и в итоге финишировали только четвёртыми. Ту же «Родину» с пятой строчки, которая ничего не даёт, коллектив опередил только по дополнительным параметрам. Ситуация была напряжённая.

В последних встречах «Арсенал» показал нестабильные результаты. Так, смог клуб обыграть вышестоящий «Акрон» (1:0), а после этого уступил «Шиннику» из середины таблицы (0:1). Так что тульская команда для меня тут не фаворит. А учитывая, что встреча пройдёт в Нижнем Новгороде, предпочтение я точно отдаю «Пари НН». Клуб будет очень мотивирован сейчас», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».