«Пари НН» — «Арсенал»: прогноз Виктора Гусева на стыковой матч РПЛ 29 мая

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на стыковой матч РПЛ «Пари НН» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.79.

«Пари НН» завершил сезон РПЛ на 13-м месте. «Арсенал» стал четвёртым в Первой лиге. Теперь в их очном противостоянии и решится судьба, кто на следующий сезон будет играть в элите. В прошлом туре нижегородцы сыграли вничью с «Крыльями Советов». Они были хуже соперника и вырвали ничью. Всего «Пари НН» забил 29 голов, но пропустил аж 51! У нижегородцев 16 поражений за 30 туров. Поэтому им и предстоит играть в стыках. Не забываем и о двух матчах с шестью пропущенными мячами.

«Арсенал» очень хорошо играет дома. В Первой лиге они потерпели в Туле всего два поражения. Туляки в концовке сезона допустили осечку, проиграв «Шиннику» в последнем туре в гостях. А 34 матчах «Арсенал» 16 раз сыграл вничью, это очень много. На ничью в гостях туляки могут и наиграть. Тем более «Пари НН» очень много пропускает. Для сравнения, «Арсенал» в Первой лиге пропустил всего 25 голов за 34 тура.

У туляков неплохая оборона, умение выстоять и сыграть на ничью. Учитывая не самую хорошую форму хозяев, у гостей появятся шансы. Это не совсем типичный случай для стыковых матчей. Здесь команда из лиги ниже смотрится не хуже, чем представитель элитного дивизиона. Поэтому мне кажется, что в гостях «Арсенал» сумеет не проиграть», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».