«Урал» — «Акрон»: прогноз на стыковой матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первый стыковой матч РПЛ «Урал» — «Акрон».

Ставка: победа «Урала» за 1.87.

Всё-таки Виктору Гончаренко удалось выправить ситуацию, близившуюся к патовой. В последних восьми матчах в чемпионате России подопечные белорусского специалиста уступили только «Ростову» (0:1) и ЦСКА (0:2). В целом сезон нельзя назвать успешным для оранжево-чёрных. Однако к стыковым матчам они подходят в приподнятом настроении, с верой в сохранение прописки в РПЛ. «Шмели» наконец-то нашли свою игру, стали похожи на команду.

Когда «Урал» набирает хороший ход, остановить его становится затруднительно даже для клубов из верхней части турнирной таблицы РПЛ. Оранжево-чёрные качественно находятся на более высоком уровне, чем тольяттинцы. Их состав обладает куда большими стрессоустойчивостью и опытом выступлений в РПЛ. Команда неоднократно переживала взлёты и падения. Она прекрасно адаптируется к условиям.

«Акрон» зарекомендовал себя как страшный сон для московских грандов. Впрочем, он кошмарил соперников в Кубке России, а не в РПЛ. Кроме того, в Кубке здорово выступал «Акрон» под руководством Евгения Калешина. С его уходом команда потеряла частичку себя. Она выиграла только 5 из 11 последних матчей в Первой лиге. Четыре победы были одержаны на домашнем стадионе.

«Акрон» закончил сезон на третьем месте, на два очка отстав от махачкалинского «Динамо». Если бы он не потерпел два поражения в последних трёх встречах сезона, то мог бы получить путёвку в РПЛ напрямую. Подопечные Тедеева на выезде уступили «Шиннику» (0:1) и «Арсеналу» (0:1). Поставить на победу екатеринбуржцев в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87.

Виктор Гончаренко обладает бо́льшими опытом и навыками управления, чем Тедеев. Белорусский наставник прекрасно знает, какие нужно подобрать слова для мотивации подопечных. Заурбек ещё не нашёл общего языка с тольяттинцами. Не исключено, что общий знаменатель у него так и не получится найти.