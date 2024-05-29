«Пари НН» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата» на стыковой матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первый стыковой матч РПЛ «Пари НН» — «Арсенал».

Ставка: «Пари НН» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.03.

После зимнего перерыва «Пари НН» размяк и расклеился. Сопутствовали этому большое количество травм ведущих футболистов и отставка Сергея Юрана. Попытки Саши Илича поставить более атакующий открытый футбол не привели ни к чему хорошему. Теперь «Пари НН» не до красоты. Его ждут два напряжённых матча, в которых необходимо выступить с предельной концентрацией.

В 30 встречах в чемпионате России «Пари НН» забил только 29 мячей — меньше лишь у «Факела». У него большие проблемы с построением атак. С «Крыльями Советов» спас нижегородцев от поражения дальний удар Зе Турбо на 77-й минуте. Повезло, что голкипер соперника оказался к нему не готов. Забить тульскому «Арсеналу» — задача не из самых простых. В 34 матчах в Первой лиге он пропустил только 25 мячей — меньше лишь у махачкалинского «Динамо».

Туляки проявили характер и вполне заслуженно получили возможность побороться за выход в РПЛ. Коль зашла речь о моральных качествах, то стоит отметить, что Александр Сторожук — сильный мотиватор. Особенно здорово у него получается вдохновлять молодёжь, которой в составе «Арсенала» достаточно.

Единственное — «канониры» очень уязвимы на выезде. Они выиграли только 3 из 17 матчей в Первой лиге в гостях и 10 раз сыграли вничью. Нижегородцы, в свою очередь, проиграли только 5 из 15 матчей в РПЛ дома. Поддержка родных трибун им очень помогает.

Заключить пари на то, что сыграет 1Х + ТМ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Высокой результативности ждать не стоит. У обеих команд отлично поставлена игра в защите, но имеются некоторые проблемы атакующего плана.

Ожидается, что стыковые матчи между нижегородцами и туляками будут проходить примерно на равных. У оппонентов похожие проблемы и стили игры. Всё решат самоотдача, эмоции и концентрация. Насыщенное событиями зрелище болельщикам гарантировано.