«Олимпиакос» — «Фиорентина»: прогноз на финал Лиги конференций

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на финал Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фиорентина».

Ставка: итоговая победа «Олимпиакоса» за 2.22.

В полуфинале Лиги конференций «Олимпиакос» уверенно победил «Астон Виллу» (4:2 и 2:0). Главный творец успеха — Хосе Луис Мендилибар, работавший в «Севилье». По ходу минувшего сезона Лиги Европы его подопечные постоянно прибавляли. В финале они выступили с просто безумной самоотдачей и высочайшим качеством, выиграв турнир.

«Олимпиакосу» Мендилибар привил всё те же ценности — отменный прессинг, доминирующий атакующий стиль игры и, конечно же, минимальное количество брака.

В том, что «Фиорентина» пробралась в финал Лиги конференций, есть львиная доля везения. На протяжении всего сезона «лилии» очень нестабильны и подвержены влиянию внешних обстоятельств.

Если бы в соперниках были более сильные и стабильные команды, флорентийцы вряд ли добрались бы до финала Лиги конференций. В квалификации, на групповом этапе и в плей-офф — у них возникли проблемы везде. «Лилии» выиграли только 7 из 14 матчей турнира. Четыре из побед были одержаны с минимальным перевесом и ещё одна — в дополнительное время.

Отлично отражает реальный уровень флорентийцев внутренняя арена. Они не преуспели ни в Суперкубке, ни в Кубке Италии, а сезон Серии А заканчивают лишь на восьмой строчке в турнирной таблице. Бо́льшую часть очков подопечные Итальяно набрали во встречах с аутсайдерами.

У «Фиорентины» есть ряд хронических проблем. Она допускает много ошибок в защите, испытывает проблемы с реализацией и плохо податлива на мотивацию. «Олимпиакос» всего этого не простит. Поставить на то, что он станет победителем Лиги конференций, можно с коэффициентом 2.22. Поддержка трибун в Афинах поможет.