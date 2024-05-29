«Эдмонтон» — «Даллас»: прогноз на четвёртый матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на четвёртый матч серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Даллас».

Ставка: победа «Далласа» с учётом овертайма за 2.02.

Следует отметить слабую игру команд в обороне, особенно на пятачке. Большинство шайб в третьей игре были заброшены с близкого расстояния после добиваний. Защитникам не удавалось зачистить площадь перед воротами, и нападающие обеих команд чувствовали себя вольготно. Особенно активно сыграл Джейсон Робертсон, оформив хет-трик.

В целом по серии «Эдмонтон» и особенно «Даллас» в защите играют плотно, жёстко встречая соперника и подчищая пятачок. Так что произошедшее в третьем матче является нетипичным для команд. Даже «Эдмонтон», больше полагающийся на атаку с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем, в плей-офф играет осторожнее.

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур вполне логично уделил большое внимание опеке лидеров атак «Эдмонтона». Если Макдэвида нейтрализовать не получается, то Драйзайтля «Старз» прихватили основательно. В трёх матчах серии с «Далласом» Леон забросил всего одну шайбу.

В свою очередь, у «Далласа» нет ярко выраженного бомбардира и сразу пять игроков набрали более 10 очков по системе «гол+пас». «Эдмонтону» приходится гадать, от кого из игроков «Старз» исходит опасность.

Важная деталь, которую обязательно нужно учесть. В этой серии команды ещё ни разу не забросили шайбу в большинстве. Тренерский штаб «Далласа» явно дал установку играть чисто и не нарушать правила, поскольку «Эдмонтон» реализовал 33,3% попыток разыграть численное преимущество. Это ещё один козырь, который «Старз» выбили у «Ойлерз».

В этом плей-офф «Старз» практически идеально играют на выезде. Они победили в шести матчах из семи, причём только в одном им потребовался для этого овертайм. «Эдмонтон» уже вторую встречу подряд в обороне совершает ошибки и потерял плотность, что, похоже, и станет решающим фактором в серии. Поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Далласа» с учётом овертайма за 2.02.