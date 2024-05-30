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Букмекеры назвали шансы Медведева выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Букмекеры назвали шансы Медведева выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
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30 мая Миомир Кецманович и Даниил Медведев сыграют в матче второго круга «Ролан Гаррос» в Париже.

В первом круге Медведев оказался сильнее немца Доминика Кёпфера — 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.

Букмекеры не сомневаются в российском теннисисте: поставить на победу Даниила Медведева можно с коэффициентом 1.30. Это примерно 73% вероятности. Успех сербского теннисиста оценивается в 3.70 (27%).

При этом аналитики ожидают, что встреча затянется. Тотал больше 34.5 гейма идёт за 1.59, а тотал меньше 34.5 гейма — за 2.20. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 2.34.

Победа Медведева в четырёх партиях идёт за 3.50, а в пяти — за 4.80. Ставки на победу Кецмановича со счётом 3:0 по сетам принимаются за 11.5.

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