Миомир Кецманович — Даниил Медведев: прогноз «Чемпионата» на матч «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч «Ролан Гаррос» Миомир Кецманович — Даниил Медведев.
Ставка: победа Медведева и тотал больше 34.5 гейма за 2.32.
Стартовый отрезок сезона на грунтовых кортах россиянин провёл неудачно. Максимум что ему удалось, это попасть в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Медведев имел шансы пройти в 1/2 финала, но из-за повреждения отказался от продолжения матча с Иржи Легечкой. Не защитил Даниил и прошлогодний титул на «Мастерсе» в Риме, зачехлив ракетку в четвёртом круге.
24-летний Миомир Кецманович неплохо стартовал на этом ТБШ, победив в матче первого круга Тьяго Монтейро (6:2, 6:1, 4:6, 7:5). Сербский теннисист умело использовал своё преимущество в виде сильной и точной первой подачи, выполнив 11 эйсов при трёх двойных ошибках. Он редко завершал розыгрыш у сетки, но когда обострял игру, был точен (92%).
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В пользу Медведева история трёх очных встреч с Кецмановичем — он их выиграл, не отдав ни одного сета. Отметим, что в 2022 году они сыграли на «Ролан Гаррос» и россиянин не оставил сербу ни единого шанса — 6:2, 6:4, 6:2.
В технике первая ракетка России превосходит Кецмановича, но Миомир прибавил и недавно даже победил на грунте Каспера Рууда, прошлогоднего финалиста «Ролан Гаррос». Он хорошо подаёт и неплохо играет у сетки, поэтому минимум один сет у россиянина выиграть в состоянии. Перспективно смотрится ставка на победу Медведева и тотал больше 34.5 гейма с коэффициентом 2.32.
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