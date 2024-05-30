«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: прогноз на матч серии за 3-е место Единой лиги ВТБ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на третий матч серии за третье место Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Зенит».

Ставка: победа «Локомотива-Кубань» с форой (-2.5) за 1.90.

Петербуржцы находятся в шаге от бронзы, но его ещё нужно сделать. Второй матч серии порадовал результативностью. Подопечные Хавьера Паскуаля победили со счётом 99:96. Встреча проходила на равных. Всё решилось в концовке. Главным героем стал Винс Хантер. Он набрал 18 очков, сделал пять подборов и отдал две результативные передачи. Блок-шот Хантера стал ключевым событием матча. Не будь его, краснодарцы могли бы взять инициативу в свои руки и сравнять счёт в серии. Несмотря на то что счёт уже 0-2, «Локомотив-Кубань» ещё поборется за бронзовые медали. Александр Секулич просто так этого не оставит.

Кадровые потери оставили большой отпечаток на сезоне сине-бело-голубых. Когда у Хавьера Паскуаля был полный порядок с составом, всё шло как по маслу. Подопечные испанского специалиста выиграли Суперкубок Единой лиги ВТБ и провели отличный отрезок в первой половине весны.

Начался плей-офф, и «Зенит» начали захлёстывать волны травм. Посыпались поражения, и вот клуб уже борется за бронзу. В последнее время ситуация немного устаканилась, но некоторым баскетболистам нужно прибавлять для возвращения былых кондиций.

То, что Хавьер Паскуаль не сумел найти равноценных замен выбывшим из состава баскетболистам, кое о чём говорит. Бронза не гарантирует, что в следующем сезоне испанский специалист продолжит руководить «Зенитом».

К испанскому наставнику есть вопросы как по игре, так и по некоторым управленческим моментам. Пока что серия с «Локомотивом» складывается для него удачно. Однако у Секулича было время, чтобы досконально изучить игру петербуржцев и найти контраргументы.

Поставить на то, что «Локомотив-Кубань» победит в третьем матче серии с форой (-2.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Вне зависимости от дальнейшего хода событий краснодарцам необходимо порадовать родных болельщиков.