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«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: когда матч Единой лиги ВТБ, счёт в серии, прогнозы и ставки

«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: когда матч Единой лиги ВТБ, счёт в серии, прогнозы и ставки
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30 мая состоится третий матч серии за третье место в Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Зенит». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев в основное время можно с коэффициентом 1.70. Успех петербуржцев по итогам 40 минут оценён экспертами в 2.15.

Букмекеры считают, что третий матч за третье место в Единой лиге ВТБ будет результативным: тотал больше 164.5 очка идёт за 1.55, а тотал меньше 164.5 очка — за 2.30. Заключить пари на то, что краснодарцы выиграют первую четверть и матч, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.44.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
30 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
1-я четверть
5 : 7
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Барфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Андерсон, Емченко
Зенит: Фрейзер, Морган, Захаров, Герасимов, Карасёв, Клименко, Эртель, Зубков, Торопов, Карлтон, Хантер

Петербуржцы находятся в шаге от бронзы, но его ещё нужно сделать. Второй матч серии порадовал результативностью. Подопечные Хавьера Паскуаля победили со счётом 99:96. Встреча проходила на равных. Всё решилось в концовке. Главным героем стал Винс Хантер. Он набрал 18 очков, сделал пять подборов и отдал две результативные передачи.

Блок-шот Хантера стал ключевым событием матча. Не будь его, краснодарцы могли бы взять инициативу в свои руки и сравнять счёт в серии. Несмотря на то что счёт уже 0-2, «Локомотив-Кубань» ещё поборется за бронзовые медали. Александр Секулич просто так этого не оставит.

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