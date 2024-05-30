«Рейнджерс» — «Флорида»: прогноз «Чемпионата» на пятый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида».

Ставка: тотал меньше 5.5 за 1.81.

К пятой встрече клубы подходят так, будто четырёх предыдущих не было вовсе. Счёт в серии — 2-2, и совсем непонятно, у кого больше шансов выйти в финал Кубка Стэнли. Впрочем, некоторая ясность всё же появилась. Большого количества заброшенных шайб нам не видать.

Игорь Шестёркин и Сергей Бобровский — настоящие монстры. Они вошли в число трёх звёзд четвёртого матча серии. Благодаря выдающейся игре вратарей три из четырёх матчей между «Флоридой» и «Рейнджерс» получились нерезультативными. Упрекнуть нападающих не в чем. Они — большие мастера.

«Флорида» привыкла играть в доминирующей атакующей манере. Она редко позволяет «синерубашечникам» создавать опасность у своих ворот. Лавиолетт признался, что его команда тратит слишком много времени на игру в обороне.

Периодически нападающие «Флориды» забивают, несмотря на героизм Шестёркина. Однако, во-первых, голы приходится вымучивать. Во-вторых, другие хоккеисты «Пантерз», в частности Владимир Тарасенко, вообще ничего не могут предложить вратарю «Рейнджерс».

Наилучшим вариантом для ставки видится тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 1.81. В двух из четырёх матчей серии команды на двоих не сумели преодолеть даже отметку в четыре заброшенные шайбы на двоих. Бобровский в одной из игр даже оформил шат-аут.

Пол Морис наслаждается серией с «синерубашечниками». Он отметил, что игра очень плотная и невероятные сейвы совершаются с обеих сторон. Также экс-наставник «Металлурга» сказал, что его радуют потрясающая скорость, мастерство, физическая игра, а также отсутствие грязи. Просмотр такого хоккея — истинное удовольствие.