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«Рейнджерс» — «Флорида»: прогноз Павла Лысенкова на пятый матч серии плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» — «Флорида»: прогноз Павла Лысенкова на пятый матч серии плей-офф НХЛ
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Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида».

Ставка: победа «Флориды» в матче за 1.86.

«Давайте оттолкнёмся от предыдущего матча, в котором доминировала «Флорида» и почти в два раза перебросала соперника. У «Рейнджерс» проблемы с большинством в этой серии. Меня ещё беспокоит то, что куда-то пропало первое звено. Сложилась такая ситуация, что у Зибанежада и Крайдера меньше очков, чем у вратаря «Флориды» Бобровского.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Рейнджерс» всё это очень плохо, то, что их перебрасывают, что первое звено не работает, а ведь счёт в серии равный. Пятый матч может стать переломным, причём то, что «Рейнджерс» будут играть дома, может создать лишнее давление. Я вижу победу «Флориды», можно взять основное время, а для снижения рисков и с учётом овертайма.

По качеству игры я вижу, что «Флорида» выглядит лучше. Как раз в пятой игре может случиться перелом в серии. Думаю, что эту встречу «Пантерз» могут затащить. В четвёртой игре было видно, как наставник «Рейнджерс» постоянно что-то менял, искал варианты, а у «Флориды» пока всё стабильно и понятно, кто забивает, а кто обороняется», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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