«Рейнджерс» — «Флорида»: когда матч Кубка Стэнли, счёт в серии, прогнозы и ставки

31 мая состоится пятый матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Флорида». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.47. Успех клуба из Нью-Йорка оценён экспертами в 2.60.

Букмекеры считают, что пятый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что обе команды забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

К пятой встрече клубы подходят так, будто четырёх предыдущих не было вовсе. Счёт в серии — 2-2, и совсем непонятно, у кого больше шансов выйти в финал Кубка Стэнли. Впрочем, некоторая ясность всё же появилась. Большого количества заброшенных шайб нам не видать.

Игорь Шестёркин и Сергей Бобровский — настоящие монстры. Они вошли в число трёх звёзд четвёртого матча серии. Благодаря выдающейся игре вратарей три из четырёх матчей между «Флоридой» и «Рейнджерс» получились нерезультативными. Упрекнуть нападающих не в чем. Они — большие мастера.