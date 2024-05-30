Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рейнджерс» — «Флорида»: во сколько начало матча Кубка Стэнли, какой счёт в серии плей-офф

«Рейнджерс» — «Флорида»: во сколько начало матча Кубка Стэнли, какой счёт в серии плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

31 мая состоится пятый матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Флорида». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.47. Успех клуба из Нью-Йорка оценён экспертами в 2.60.

Букмекеры считают, что пятый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.81. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что обе команды забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

К пятой встрече клубы подходят так, будто четырёх предыдущих не было вовсе. Счёт в серии — 2-2, и совсем непонятно, у кого больше шансов выйти в финал Кубка Стэнли. Впрочем, некоторая ясность всё же появилась. Большого количества заброшенных шайб нам не видать.

Игорь Шестёркин и Сергей Бобровский — настоящие монстры. Они вошли в число трёх звёзд четвёртого матча серии. Благодаря выдающейся игре вратарей три из четырёх матчей между «Флоридой» и «Рейнджерс» получились нерезультативными. Упрекнуть нападающих не в чем. Они — большие мастера.

Материалы по теме
«Рейнджерс» — «Флорида», пятый матч. Шестёркин и Бобровский с другой планеты
«Рейнджерс» — «Флорида», пятый матч. Шестёркин и Бобровский с другой планеты
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android