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Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна: прогноз «Чемпионата» на игру «Ролан Гаррос»

Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна: прогноз «Чемпионата» на игру «Ролан Гаррос»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ролан Гаррос» Новак ДжоковичРоберто Карбальес-Баэна.

Ставка: тотал меньше 27.5 гейма за 2.00.

К старту 123-го розыгрыша «Ролан Гаррос» выигравший неисчислимое количество трофеев Новак находится в отдалённом от оптимального тонусе. В полуфинале грунтового турнира категории АТР-250 в Женеве он сенсационно уступил Томашу Махачу, продемонстрировав далёкий от высокого качества теннис.

Тем не менее мало кто даже из ярых скептиков вычеркнул имя Ноле из списка главных претендентов на победу в Открытом чемпионате Франции — 2024. Знаменитый серб обладает огромным опытом и особым даром. Он очень быстро набирает форму по ходу мэйджоров.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Джокович победил Пьер-Юга Эрбера. Без видимого труда он в трёх сетах переиграл француза. Для него это была разминка. 37-летний серб вспоминает скорость покрытия, наращивает качество подачи, фирменных ударов и движения.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 16:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роберто Карбальес-Баэна
63
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

Роберто Карбальес-Баэна выигрывал Открытый чемпионат Франции. Правда, это был юниорский розыгрыш турнира, в далёком 2011 году, да ещё и в парном разряде. Испанец тогда подавал большие надежды, но его карьера сложилась не очень удачно.

Карбальес-Баэна выиграл только три турнира категории АТР. Ни разу за всю карьеру он не пробирался дальше третьего круга на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Чаще всего испанец вылетал на начальных стадиях, проигрывая даже теннисистам среднего уровня.

Поставить на то, что сыграет ТМ 27.5 гейма, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. На предыдущей стадии турнира Карбальес-Баэна не без труда обыграл Констана Лестьенна, для которого матч стал первым на грунте в турнирах категории АТР в этом сезоне. Ему потребовалось четыре партии для победы.

У Новака Джоковича не должно возникнуть никаких трудностей с 31-летним испанцем. Для него Роберто является удобным соперником. У знаменитого серба гораздо лучше техника и намного больше опыта выступления на мэйджорах. Он наверняка одержит победу в трёх сетах.

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