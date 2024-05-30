Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна: во сколько начало матча «Ролан Гаррос», прогнозы

30 мая Новак Джокович и Роберто Карбальес-Баэна сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом серба, коэффициент на его победу составляет 1.01. На успех испанца можно поставить в букмекерских конторах за 16.0.

Аналитики считают, что матч второго круга «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна не получится упорным: ставки на тотал больше 27.5 гейма принимаются за 1.80, а тотал меньше 27.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.00. Ставки на пятый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50.

К старту 123-го розыгрыша «Ролан Гаррос» выигравший неисчислимое количество трофеев Новак находится в отдалённом от оптимального тонусе. В полуфинале грунтового турнира категории АТР-250 в Женеве он сенсационно уступил Томашу Махачу, продемонстрировав далёкий от высокого качества теннис.

Тем не менее мало кто даже из ярых скептиков вычеркнул имя Ноле из списка главных претендентов на победу в Открытом чемпионате Франции — 2024. Знаменитый серб обладает огромным опытом и особым даром. Он очень быстро набирает форму по ходу мэйджоров.

Роберто Карбальес-Баэна выигрывал Открытый чемпионат Франции. Правда, это был юниорский розыгрыш турнира, в далёком 2011 году, да ещё и в парном разряде. Испанец тогда подавал большие надежды, но его карьера сложилась не очень удачно.

Карбальес-Баэна выиграл только три турнира категории АТР. Ни разу за всю карьеру он не пробирался дальше третьего круга на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Чаще всего испанец вылетал на начальных стадиях, проигрывая даже теннисистам среднего уровня.